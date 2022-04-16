Собянин рассказал об обновлении столичного парка трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал, что столичные трамваи являются одним из наиболее современных видов транспорта в Москве. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Несмотря на свой возраст, трамвай сегодня – один самых современных видов транспорта в Москве. Мы обновили парк на 93%", – заявил градоначальник.

Собянин добавил, что в ближайшие году планируется закончить столичную программу обособления путей на доступных участках и постепенно модернизировать депо.

Трамваи для Москвы выпускаются в России, подчеркнул мэр. На производстве заняты 3 тысячи человек, причем как на поставках комплектующих, так и непосредственно на производстве.

16 апреля в столице состоялся первый после двухлетнего перерыв парад трамваев. Собянин отметил, что самому старому экземпляру в колонне было 114 лет, при том, что первый электрический трамвай в Москве был запущен 123 года назад.