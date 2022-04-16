В Москве завершился традиционный весенний парад трамваев. Ретро-составы проехали по улицам на северо-востоке – от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно. Самому старому вагону – больше ста лет.

Сейчас трамвайный парк Москвы насчитывает порядка тысячи трамваев. Это "Витязи М". Они оснащены всей необходимой электроникой: usb-зарядками, информационным таблом, климат-контролем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.