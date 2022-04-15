Несколько трамвайных маршрутов в Москве временно изменятся с 16 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные трамваи не будут ходить по некоторым маршрутам по выходным дням с 16 апреля. Изменения связаны с ремонтными работами, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

В частности, трамваи № 14 не будут ходить по Шаболовке. На это время трамваи № 26 и 47 будут ходить измененными маршрутами. Так, трамваи № 26 будут следовать от метро "Университет" до Серпуховского Вала, далее через метро "Тульская" и "Нагатинская" до Нижних Котлов и № 47 – от остановки "Нагатино" до Серпуховского Вала.

Вместо трамваев будет ходить автобус № 047 от метро "Октябрьская" до Даниловского рынка. Отмечается, что по будням трамваи будут работать по своим обычным маршрутам.



Также по выходным трамваи не будут следовать между метро "Войковская" и Михалковской улицей. Маршрут трамвая № 27 в эти дни работать не будет. Временный маршрут трамвая № 23 будет следовать от метро "Сокол" до станции "Войковская", трамваи № 30 – от улицы Кулакова до метро "Войковская". Трамвай № 29 продолжит ходить по своему обычному маршруту.

Вместо трамваев можно будет воспользоваться автобусом № 023 от метро "Войковская" до проезда Черепановых. Изменения будут действовать на время ремонтных работ на улице Зои и Александра Космодемьянских.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года пассажиры совершили более 919 миллионов поездок на московском транспорте. 571 миллион раз с начала года жители столицы воспользовались метро и МЦК, трамваями – 43 миллиона, на наземном транспорте и МЦД пассажиры совершили поездки 261 и 44 миллиона раз.

