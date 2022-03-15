В Москве началась подготовка к строительству станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты начали подготовку к строительству станции "Суворовская" Кольцевой линии столичного метрополитена, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Суворовская" появится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Также на этой станции можно будет сделать пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро.
"Обычно работы по сооружению таких станций занимают пять-шесть лет, но мы постараемся завершить их быстрее", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время специалисты занимаются поддержанием законсервированной много лет назад горной выработки. Также ведутся горнопроходческие работы.
По словам Бочкарева, строительство станции будет сложным, однако полностью останавливать движение на Кольцевой линии не планируется.
"Сейчас мы занимаемся проработкой решений по обходным тоннелям, решаем вопрос по их диаметру и протяженности", – отметил заммэра.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве осуществляется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. По его словам, программа включает в себя строительство метро, а также развитие улиц, дорог и железнодорожного транспорта.
В 2022 году в городе намерены завершить строительство Большой кольцевой линии, а также работы на 10 станциях Московских центральных диаметров. Кроме того, будет сформирован транспортный каркас ТиНАО, территорию которого власти считают наиболее активно развивающейся.
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