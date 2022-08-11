"The City": где послушать музыку на выходных в Москве

До конца лета осталось ровно 20 дней. Самое время сходить туда, куда уже достаточно скоро дорога будет закрыта. Для москвичей составили подборку столичных зданий, на крышах которых можно послушать музыку уже на этих выходных.

Так, можно сходить на концерт 26 августа, который пройдет на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница". Там выступят шесть молодых поп-исполнителей. Помимо музыки и тусовки, будет работать бар, поэтому мероприятие смогут посетить только совершеннолетние. Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи рублей. Подробнее – в сюжете проекта The City.