Движение на улицах Москвы ограничат 14 августа из-за "Большого Московского Триатлона"

13:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на некоторых столичных улицах ограничат 14 августа, в воскресенье, из-за "Большого Московского Триатлона". Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что движение для транспорта ограничат с 07:00 и до окончания мероприятия на улицах Крылатской и Нижние Мневники, а также в боковом проезде Крылатской улицы и на съезде на Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе.
Кроме того, 14 августа с 00:01 и до окончания соревнований будет временно запрещена парковка на Крылатской улице от дома 15, строения 2 до улицы Нижние Мневники.
Ранее стало известно, что с 15 августа перекроют несколько участков Филевского бульвара. В Дептрансе уточнили, что это связано со строительством инженерных сетей.
До 1 октября круглосуточно будет закрыт участок бульвара от дома 40 до дома 14 и от дома 34 по Филевскому бульвару до дома 2, строения 1 по улице Мясищева.
С 1 октября до 1 декабря ограничат движение на Филевском бульваре от дома 14 до дома 22, а с 1 декабря до 2 февраля 2023 года – от дома 12 до дома 37. С 2 февраля до 15 апреля проехать нельзя будет от дома 37 до дома 34.
Несколько улиц перекроют в столице 14 августа из-за "Большого Московского Триатлона"
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