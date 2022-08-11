Движение на улицах Москвы ограничат 14 августа из-за "Большого Московского Триатлона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на некоторых столичных улицах ограничат 14 августа, в воскресенье, из-за "Большого Московского Триатлона". Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что движение для транспорта ограничат с 07:00 и до окончания мероприятия на улицах Крылатской и Нижние Мневники, а также в боковом проезде Крылатской улицы и на съезде на Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе.

Кроме того, 14 августа с 00:01 и до окончания соревнований будет временно запрещена парковка на Крылатской улице от дома 15, строения 2 до улицы Нижние Мневники.

Ранее стало известно, что с 15 августа перекроют несколько участков Филевского бульвара. В Дептрансе уточнили, что это связано со строительством инженерных сетей.

До 1 октября круглосуточно будет закрыт участок бульвара от дома 40 до дома 14 и от дома 34 по Филевскому бульвару до дома 2, строения 1 по улице Мясищева.

С 1 октября до 1 декабря ограничат движение на Филевском бульваре от дома 14 до дома 22, а с 1 декабря до 2 февраля 2023 года – от дома 12 до дома 37. С 2 февраля до 15 апреля проехать нельзя будет от дома 37 до дома 34.