"The City": новый сезон "Бивиса и Баттхеда", сериалы "Майк" и "Женщина-Халк: адвокат"

Премьеры сериалов в августе обещают быть интересными. Например, стартует новый сезон "Бивиса и Баттхеда". История двух озабоченных и невероятно тупых подростков в 90-х наравне с "Симпсонами" и "Южным парком" стала культовой для поколения MTV. Создатель сериала Майк Джадж собрал в героях все возможные стереотипы о подростках, возвел их в абсолют и получил Бивиса и Баттхеда: глупых и ленивых. По словам Майка Джаджа, новый сезон не разочарует фанатов, ведь герои будут еще тупее, чем раньше.
Выходит сериал "Женщина-Халк: Адвокат". В центре сюжета – двоюродная сестра Халка, Дженнифер. После аварии, чтобы спасти сестру, брат переливает ей свою кровь, и та приобретает сверхспособности. Теперь каждый раз, когда Дженнифер будет нервничать, ее ждет превращение в зеленое чудище. Героиня попытается усидеть на двух стульях и продолжит ходить на работу, где будет становиться Халком прямо в зале суда. Придется брату провести для нее курс молодого бойца для супергероев.
Следующая новинка – сериал "Майк". Спортивный байопик об одной из самых мощных и противоречивых фигур мирового бокса – Майке Тайсоне. Шоу еще не успело выйти, а уже оказалось в центре скандала. Все началось с того, что сразу после анонса Майк Тайсон призвал зрителей бойкотировать проект, так как создатели решили не привлекать к работе самого боксера. Шоураннеры объяснили, что хотели сделать честный, максимально объективный проект, в котором никто бы их не ограничивал. Еще тут поднимут темы притеснения темнокожего населения и классового расслоения Америки.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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