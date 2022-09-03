"Тайны души": Александр Лазарев

В детстве Александра Лазарева очень раздражало, что родителей никогда нет дома: то в театре, то на гастролях. Поэтому он решил стать художником, чтобы со своими детьми безвылазно сидеть дома. Но уже в 12 лет вышел на театральную сцену. Еще через пару лет успешно дебютировал в кино. На сцене Ленкома Александр Лазарев-младший начинал с небольшой роли матроса в спектакле "Юнона и Авось". Сегодня народный артист России является ведущим актером театра. В свои 55 он по-прежнему молод, красив и харизматичен. Разноплановому Лазареву под силу раскрыть любой характер. Однако ему самому нравится играть мерзавцев и хитрецов – есть, где развернуться актерскому таланту.

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