"Звезды советского экрана": "Они сражались за Родину"

В июле 1974 года в печать вышел свежий номер журнала "Советский экран". Внимание читателей сразу привлек анонс главной темы выпуска – Сергей Бондарчук приступает к экранизации романа Михаила Шолохова "Они сражались за родину". Режиссер обещает зрителям, что его новая картина станет настоящим событием.

Какое условие поставил Михаил Шолохов режиссеру фильма "Они сражались за родину"? Зачем Сергей Бондарчук заставил актеров рыть окопы и запретил им мыться? Как оператор Вадим Юсов едва не подорвался на мине, а актер Андрей Ростоцкий чуть не погиб под гусеницами танка? Каким образом Вячеслав Тихонов учился заикаться? И какая чудовищная трагедия произошла на съемках?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".