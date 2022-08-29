"Звезды советского экрана": Борис Щербаков

В 1984 году накануне 23 февраля из печати выходит свежий номер журнала "Советский экран" с самым мужественным актером десятилетия на обложке. Волевой взгляд, широкий размах плеч, открытая улыбка – вот он, типичный киногерой, – Борис Щербаков, тайная мечта всех женщин СССР. К моменту выхода обстоятельного материала, посвященного Щербакову, он сыграл уже более 30 ролей, и все его герои – люди страстные, с крутым характером, таким же, каким славился и сам актер.

Как первая роль Бориса Щербакова спасла его отца от тюрьмы? Почему все считали, что Щербаков попал в институт по блату? Как он случайно предсказал собственное счастье? Как, готовясь к роли командира экипажа в фильме "Случай в квадрате 36-80", Борис Щербаков научился управлять самолетом? Какая драма развернулась в семье актера после его съемок с Людмилой Нильской? И за что на актера дулся режиссер фильма "Берег"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".