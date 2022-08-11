Певица Кэти Перри заявила, что туфли ее бренда обладают чувством юмора

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Певица Кэти Перри в ходе модной выставки Project в Лас-Вегасе заявила, что обувь ее бренда Katy Perry Collections обладает чувством юмора. Об этом сообщает "Газета.ру".

Модели обуви обладают необычным стилем и разрабатываются певицей совместно с дизайнером марки. По словам Перри, обувь ее бреда может помочь подчеркнуть образ людям, которые носят одежду нейтральных цветов.

"Для коллекции всегда есть три темы, а потом появляются идеи, которые вытекают из этих тем. Это просто как игра в словесные ассоциации", – сказала певица о разработке обуви.

Отмечается, что при создании весенней коллекции Katy Perry Collections исполнительница вдохновилась морской темой. Каблук у обуви сделан в форме морской раковины. Цены на обувь варьируются от 39 до 129 долларов.

Бред был основан певицей совместно с компанией Global Brands Group в 2017 году. После ухода партнеров из-за банкротства, певица стала самостоятельно производить обувь.

В марте Перри доказала в суде, что что ее песня Dark Horse не является плагиатом композиции Joyful Noise рэпера Flame. На сторону певицы и ее команды встал Федеральный апелляционный суд США. Рэп-исполнителю отказали в возмещении убытков за нарушение авторских прав.