Кэти Перри доказала, что ее зря обвиняли в плагиате

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Американская певица Кэти Перри доказала в суде, что ее песня Dark Horse не является плагиатом композиции Joyful Noise рэпера Flame. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

На сторону певицы и ее команды встал Федеральный апелляционный суд США. Рэп-исполнителю отказали в возмещении убытков за нарушение авторских прав.

Первый суд по данному делу состоялся в 2019 году и закончился для Кэти Перри неудачей. Согласно решению присяжных, певица должна была выплатить 550 тысяч долларов в качестве компенсации, еще 1,29 миллиона долларов должен был заплатить ее лейбл Capitol Records. В 2020 году она обжаловала данное решение.

Песня Dark Horse вышла в 2013 году. В 2014-м хит Кэти Перри четыре недели лидировал в чарте Billboard Hot 100.

Ранее рэпер Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Генеральный директор Американской ассоциации звукозаписывающих компаний Митч Глейзер отметил, что имеющиеся награды наглядно демонстрируют приверженность Эминема своему ремеслу и прочную связь, которая установилась у музыканта с поклонниками за последние 20 лет.