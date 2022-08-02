Джастин Бибер появился на сцене после частичного паралича лица

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Американский певец Джастин Бибер впервые вышел на сцену после частичного паралича лица. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NY Post.

Паралич части лица у Бибера был вызван перенесенным синдромом Рамзи Ханта. По данным СМИ, синдром возникает из-за опоясывающего лишая, который поражает лицевой нерв возле ушей.

Выступление Бибера состоялось в рамках его мирового турне Justice в итальянском городе Лукка. Поддержать певца на концерте приехала его супруга Хейли Бибер.

Известно, что в сентябре Бибер планирует выступить в Южной Америке. Кроме того, концерты певца могут состояться в Южной Африке, Азии, Новой Зеландии и на Ближнем Востоке. В рамках турне запланировано 75 выступлений.

Кроме того, в феврале 2022 года Бибер перенес еще одну болезнь, он заразился коронавирусом. Из-за болезни артисту пришлось отменить выступление в американском Лас-Вегасе, которое должно было состояться 20 февраля.