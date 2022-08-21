"Раскрывая тайны звезд": Вия Артмане

Было время, когда на нее чуть ли не молились, и в России, и в родной Латвии. И никто, никто не мог вообразить тогда, что через несколько лет великую актрису просто вышвырнут из дома на улицу. Что случилось? Кто отнял квартиру, в которой ее семья жила много лет?

И смогла ли актриса подняться после такого удара? Как так вышло, что звезда всесоюзного масштаба осталась в старости без крыши над головой? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".