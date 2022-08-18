Умер первый ученый-геолог Тувы и дядя Сергея Шойгу Калин-оол Кужугет

Фото: vk.com/правительство Республики Тыва

Первый ученый-геолог Тувы и дядя министра обороны РФ Сергея Шойгу Калин-оол Кужугет скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Ушел из жизни первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва Калин-оол Сереевич Кужугет. Это большая утрата для всех нас", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ховалыг выразил соболезнования родным, близким и коллегам ученого. Также глава региона сформировал комиссию по похоронам Кужугета. Прощание с ним пройдет в Доме народного творчества в Кызыле в пятницу, 19 августа.

Калин-оол Кужугет родился в 1936 году. Выпускник Московского геологоразведочного института имени Орджоникидзе. С начала 1960-х годов Кужугет участвовал в работах по расширению минерально-сырьевого потенциала Тувы и созданию в республике первых академических научных сообществ. Позднее возглавлял Кызылский политехнический техникум и министерство природных ресурсов Тувы.