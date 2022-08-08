Советский космонавт Филипченко умер в возрасте 94 лет

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Герой Советского Союза, участник первого в мире группового полета трех космических кораблей Анатолий Филипченко скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что его не стало 7 августа.

"Роскосмос" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", – отметили в госкорпорации.

Первый полет Анатолий Филипченко провел в 1969 году в качестве командира корабля "Союз-7". Длительность полета составила 5 дней, в состав экипажа космического корабля также вошли Владислав Волков и Виктор Горбатко. Впервые в мире был осуществлен групповой полет трех космических кораблей совместно с "Союзом-6" и "Союзом-8".

А в 1974 году космонавт в качестве командира корабля "Союз-16" совершил второй космический полет продолжительностью 6 суток вместе с Николаем Рукавишниковым для испытания новой модификации корабля "Союз".

Филипченко награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью имени К. Э. Циолковского Академии наук СССР, медалью "За заслуги в освоении космоса". Также являлся лауреатом Государственной премии СССР.