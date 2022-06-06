Дважды Герой Советского Союза космонавт Рюмин скончался на 83-м году жизни

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Советский космонавт Валерий Рюмин скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин", – указали в госкорпорации "Роскосмос".

Рюмин родился в августе 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. На должность космонавта-испытателя его назначили 21 марта 1973 года.

В активе советского космонавта четыре полета в космос, общая продолжительность которых составила 371 день. Кроме того, Валерий Рюмин работал руководителем программ "Мир" – NASA и "Мир" – "Шаттл".