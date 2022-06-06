Умер кинорежиссер Зиновий Ройзман

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Кинорежиссер и сценарист Зиновий Ройзман умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино Ройзмана Зиновия Александровича", – указано в сообщении.
В Союзе кинематографистов выразили соболезнования семье и близким режиссера.
Зиновий Ройзман родился в 1941 году. Режиссерскую карьеру начал в 1960-е годы в качестве постановщика кукольных мультипликационных картин. Известность Ройзману принесли художественные фильмы и сериалы "Дом под жарким солнцем" (1977), "В стремнине бешеной реки" (1980), "Чехов и Ко" (1998) и другие.
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