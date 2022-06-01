Скончался режиссер "Рабыни Изауры" Милтон Гонсалвеш

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Бразильский режиссер Милтон Гонсалвеш скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал Globo.

Гонсалвеш умер в своем доме из-за последствий ишемического инсульта, который он перенес два года назад.

За годы творческой карьеры он был задействован как режиссер и актер в более чем 40 проектах Globo. В общей сложности автор "Рабыни Изауры" принял участие более чем в 100 проектах киноиндустрии.

Режиссер даже выдвигался как кандидат в губернаторы штата Рио-де-Жанейро.

