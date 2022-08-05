"Юмор на все времена": Вадим Тонков и Борис Владимиров

Выпуск посвящен талантливому дуэту Вадима Тонкова и Бориса Владимирова, который просуществовал 11 лет.

Владимиров и Тонков исполнили на экранах роли Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны Мезозойской. Дебют бабушек на телевидении состоялся в начале 1971 года в телепередаче "Терем-теремок".

Как на самом деле был создан этот дуэт и почему распался? Кто покровительствовал эстрадным бабулькам и благодаря чему они пользовались бешеной популярностью – в программе "Юмор на все времена".