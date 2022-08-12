"Ночная смена": новый фильм с Тимоти Шаламе и флешмоб о достижениях

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали о новой истории скандалиста Томми Ли, новом фильме "Целиком и полностью" с Тимоти Шаламе в главной роли и прокомментировали новый флешмоб о достижениях, который набирает обороты в Сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.