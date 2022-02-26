Власти Латвии внесли Николая Баскова в черный список

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Народный артист России Николай Басков внесен в список нежелательных лиц Латвии. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевич.

"Для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", – написал Ринкевич на своей странице в социальной сети Twitter.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

