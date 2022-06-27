Лидер Green Day откажется от гражданства США после решения Верховного суда по абортам

27 июня, 21:56
Фото: AP Photo/Amy Harris/Invision
Музыкант из группы Green Day Билли Джо Армстронг сообщил о желании отказаться от гражданства Соединенных Штатов после решения Верховного суда отменить конституционные гарантии права на аборты, передает CNN.
"Я отказываюсь от своего гражданства и переезжаю сюда", – отметил Армстронг на выступлении в Лондоне.
Исполнитель также заявил, что разочарован в связи со сложившейся ситуацией в Америке. Отмечается, что против решения Верховного суда выступили в том числе исполнительница Билли Айлиш, музыкант Кендрик Ламар, а также певица и актриса Оливия Родриго.
24 июня Верховный суд пересмотрел дело Роу против Уэйда 1973 года и отменил конституционные гарантии права на аборт, позволив штатам страны самим контролировать эту область. В результате практически 50% штатов планируют запретить или сильно ограничить аборты на своей территории.
Ранее российская группа Little Big объявила, что покинула РФ и основалась в Лос-Анджелесе.
До этого также сообщалось, что певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Причиной стала ее позиция по специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
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