"Юмор на все времена": Роман Карцев

Выпуск посвящен артисту, который обладал тонким чувством юмора и умел рассказывать истории "между строк". Его сценический дар не остался незамеченным известными российскими режиссерами – ему удалось создать ряд уникальных образов в кино. И все эти слова о Романе Карцеве.

Как наладчик с одесской швейной фабрики стал юмористом? Как он работал с Райкиным и Жванецкми? Кто ему помог пробиться в Москве. И как переживал смерть друга и коллеги Виктора Ильченко, с которым проработал в дуэт практически всю жизнь?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".