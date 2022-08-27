Праздник "Народы Москвы" прошел на Поклонной горе

Праздник "Народы Москвы" прошел в субботу на Поклонной горе. Он проводился в рамках 10-го Московского фестиваля прессы. Для гостей праздника свои номера подготовили различные народные коллективы.

Как отмечают организаторы, основная цель концерта – познакомить москвичей с культурой разных народов, проживающих в столице. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

