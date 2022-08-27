"The City": ММКФ, спин-офф "Игры престолов" и променад-спектакли

Как провести выходные, чтобы в понедельник было, что вспомнить? Ломать голову не нужно – в этот уикенд москвичи смогут посетить целый ряд фестивалей и ознакомиться с новинками кино и сериалов.

Так, в столице проходит одно из главных кинособытий года – Московский международный кинофестиваль. В этом году у фестиваля огромная география: 230 фильмов из 65 стран. Открыла смотр российская премьера "Сердце Пармы", средневековый блокбастер, в основе которого реальное завоевание Пермского княжества. Также в рамках фестиваля покажут картину "Кэт" – историю о молодой эскортнице.

Театральный сезон еще не начался, но в театр москвичи уже могут пойти. При этом сидеть в душном зале не придется: в столице сейчас идет несколько променад-спектаклей, где можно совместить искусство и прогулку.

Главной премьерой недели стал сериал "Дом дракона", спин-офф "Игры престолов". Сюжет шоу разворачивается за двести лет до событий оригинального сериала. Вся история будет вертеться вокруг дома Таргариенов: раскол внутри семьи приведет к войне за престол.

Другая премьера недели – комедия "Время для себя" с Марком Уолбергом и Кевином Хартом. Она понравится поклонникам "Мальчишника в Вегасе". В центре сюжета история отца-домохозяина. Его жена и ребенок уезжают в отпуск и мужчина впервые за долгое время остается дома один. Его приятель, убежденный холостяк и отчаянный тусовщик, ностальгируя по молодости, решает закатить грандиозную вечеринку, и они оба уходят в отрыв.

Об этих и других событиях – в сюжете проекта The City.

