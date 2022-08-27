"The City": ММКФ, спин-офф "Игры престолов" и променад-спектакли

Как провести выходные, чтобы в понедельник было, что вспомнить? Ломать голову не нужно – в этот уикенд москвичи смогут посетить целый ряд фестивалей и ознакомиться с новинками кино и сериалов.
Так, в столице проходит одно из главных кинособытий года – Московский международный кинофестиваль. В этом году у фестиваля огромная география: 230 фильмов из 65 стран. Открыла смотр российская премьера "Сердце Пармы", средневековый блокбастер, в основе которого реальное завоевание Пермского княжества. Также в рамках фестиваля покажут картину "Кэт" – историю о молодой эскортнице.
Театральный сезон еще не начался, но в театр москвичи уже могут пойти. При этом сидеть в душном зале не придется: в столице сейчас идет несколько променад-спектаклей, где можно совместить искусство и прогулку.
Главной премьерой недели стал сериал "Дом дракона", спин-офф "Игры престолов". Сюжет шоу разворачивается за двести лет до событий оригинального сериала. Вся история будет вертеться вокруг дома Таргариенов: раскол внутри семьи приведет к войне за престол.
Другая премьера недели – комедия "Время для себя" с Марком Уолбергом и Кевином Хартом. Она понравится поклонникам "Мальчишника в Вегасе". В центре сюжета история отца-домохозяина. Его жена и ребенок уезжают в отпуск и мужчина впервые за долгое время остается дома один. Его приятель, убежденный холостяк и отчаянный тусовщик, ностальгируя по молодости, решает закатить грандиозную вечеринку, и они оба уходят в отрыв.
Об этих и других событиях – в сюжете проекта The City.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: