Врач рассказала, как облегчить самочувствие в жару и при смоге

Врач-педиатр рассказала, как облегчить самочувствие в жару и при смоге. Она прокомментировала, что из лекарств лучше держать под рукой. Также поделилась, кто находится в группе риска в знойную погоду и как им следует вести себя.

О рекомендациях, как выжить в жаркую погоду, для родителей и детей – в эфире телеканала Москва 24.