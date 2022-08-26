Водную пушку сделали на Красной поляне, чтобы снизить температуру на курорте

На Красную поляну в Сочи тоже пришел африканский зной. Чтобы хоть как-то снизить на курорте температуру, там сделали водную пушку для распыления воды.

В итоге вокруг нее стали собираться люди, чтобы освежиться. Такой легкий душ туристам очень понравился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.