Без осадков и до 33 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 26 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Температура в Москве днем составит 30...32 градуса, в Подмосковье – 28...33 градуса. Ветер юго-восточного направления 3–8 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление прогнозируется повышенное, 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее горожан предупредили об аномальной жаре до конца недели. Отмечалось, что с 24 по 29 августа в столице температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

