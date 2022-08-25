Синоптик предупредил москвичей о возможном увеличении концентрации выбросов от пожаров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ночь на пятницу, 26 августа, и утром концентрация вредных выбросов от лесных пожаров в Рязанской области в столичном регионе может вырасти в несколько раз, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Внимание, смог! В связи с юго-восточным выносом воздуха в ночь на пятницу и утром в столичном регионе может увеличиться в несколько раз концентрация вредных выбросов от лесных пожаров", – написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик рекомендовал пить не менее 2–2,5 литров воды, в течение дня принимать прохладный душ, пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями, а также по возможности держать окна закрытыми.

Кроме того, следует увлажнять воздух, проводить влажную уборку в квартире, не перенапрягаться физически и не стараться не носить контактные линзы.

Ранее Тишковец объяснил, что накрывший Москву смог от лесных пожаров в Рязанской области рассеялся из-за ослабления ветра в столичном регионе. По его словам, москвичи могут рассчитывать на передышку от смога в течение нескольких дней, однако затем ситуация вновь ухудшится.

