Врач рассказала, как защититься от смога в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В период смога жителям Московского региона необходимо как можно чаще делать влажную уборку, а также не открывать окна. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-эксперта лаборатории "Гемотест" Екатерину Кашух.

"На время смога жители Московского региона должны использовать на улице влажную маску и по максимуму снизить пребывание на открытом воздухе", – посоветовала эксперт.

Также, по ее словам, жители могут использовать кондиционеры и увлажнители воздуха. Это поможет снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.

Кроме того, Кашух посоветовала пить минеральную воду и регулярно принимать душ. Это необходимо в связи с активным расходом влаги и соли в организме в жару.

"В жаркую погоду, особенно при смоге, лучше свести к минимуму физическую активность", – сказала врач.

Ранее завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме. По ее словам, это может стать причиной появления панических атак, а также ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что смог, причиной которого стали пожары в Рязанской области, может продержаться в столице до конца текущей недели. Он также подчеркнул, что жара и отсутствие дождей препятствуют тушению возгораний.

