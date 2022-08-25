Синоптик пообещал москвичам небольшую передышку от смога

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Накрывший Москву смог от лесных пожаров в Рязанской области рассеялся из-за ослабления ветра в столичном регионе, однако угроза ухудшения ситуации будет сохраняться в ближайшую неделю, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, практически полное отсутствие ветра привело к тому, что концентрация гари в Москве в значительной мере снизилась.

"Экологическая ситуация явно улучшилась, но это не означает, что ветер сменил направление на какое-то другое. Юго-восточная тяга ветров сохранится как минимум ближайшие 5–7 суток, поэтому есть угроза ухудшения ситуации, связанной с выбросами, до концентрации продуктов горения лесных пожаров", – сказал Тишковец.

Синоптик пояснил, что продукты горения представляют собой целый букет вредных веществ, в том числе оксид азота, двуокись углерода и мельчайшие твердые частицы золы, сажи и пепла. Тишковец отметил, что жители Москвы могут рассчитывать на передышку от смога в течение нескольких дней, однако затем ситуация вновь ухудшится.

"В ночь с четверга на пятницу и в утренние часы моделирование показывает новое увеличение концентрации гари в воздухе Москвы. Поэтому угроза не снята, тем более что, к сожалению, площадь лесных пожаров в Рязанской области только за последние сутки увеличилась на четверть", – добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что благодаря ветру южного направления в четверг и пятницу, 25 и 26 августа, в Москве исчезнет запах гари, однако он может вернуться в выходные.

Леус отметил, что, если лесные пожары к этому времени не будут потушены, существует вероятность возвращения смога и запаха гари в столичный регион.