Собянин сообщил, что лесные пожары под Рязанью могут быть локализованы в ближайшие дни

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Сергей Собянин выразил надежду, что в скором времени лесные пожары, охватившие Рязанскую область, удастся локализовать.

"Надеюсь, что в ближайшие дни пожар все-таки будет локализован и постепенно пойдет на убыль", – сказал он в эфире телеканала "ТВ Центр".

Мэр Москвы сообщил, что ситуация с природными пожарами остается сложной, однако он призвал не сравнивать нынешнее положение дел с пожарами 2010 года. Собянин также сделал акцент на том, что ранее в столичном регионе запустили и успешно реализовали программу по обводнению торфяников.

"В той же Шатуре: потратили приличные деньги, сделали, но это работает – работает система колодцев, насосов, подачи воды, обводнения всей этой территории, поэтому торфяники, надеюсь, там уже не загорятся", – привел он пример.

Однако Собянин отметил, что более серьезную опасность представляют верховые пожары, которые при сильном ветре могут преодолеть лесозащитные преграды.

Градоначальник еще раз напомнил, что большая группировка сил и средств была направлена из Москвы в Рязанскую область для помощи в тушении пожаров. По словам мэра, всего в борьбе с огнем на территории региона задействованы 19 вертолетов и самолетов, десятки бульдозеров, 2,5 тысячи единиц техники.

Он подчеркнул, что помощь необходимо было оказать, ведь от пожаров и смога страдают жители Московской области и столицы.

Ранее Собянин предложил проводить в крупных российских регионах профилактику пожаров по примеру Москвы и Подмосковья. Мэр столицы выразил готовность оказать содействие регионам в этом вопросе. По его словам, заранее проводить профилактические мероприятия следует в районах, где постоянно возникают пожары и опасность. Собянин также предположил, что в связи с изменением климата такие ситуации будут возникать чаще.

Он отметил, что Москва отправила 8 700 человек и более 2 386 единиц техники, включая 28 бульдозеров и шесть вертолетов, для тушения пожаров в Рязанской области.