Собянин предложил проводить профилактику пожаров в регионах РФ по примеру Москвы

12:52
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин предложил проводить в крупных российских регионах профилактику пожаров по примеру Москвы и Подмосковья. Такое заявление он сделал на совещании о ликвидации природных пожаров с участием Владимира Путина.
Он напомнил, что в 2010 году было принято решение по профилактике пожаров в Московском регионе.
"В Центральном федеральном округе сделать профилактические мероприятия – дороги, лесозащитные полосы. Так, чтобы в случае пожара можно было быстро и оперативно доставить людей и технику в центр пожаров и локализовать их", – пояснил Собянин.
Мэр столицы выразил готовность оказать содействие регионам в этом вопросе. По его словам, заранее проводить профилактические мероприятия следует в районах, где постоянно возникают пожары и опасность. Собянин также предположил, что в связи с изменением климата такие ситуации будут возникать чаще.
"Сегодня не всегда пожарам присваивается уровень федерального реагирования, потому что они происходят на территории одного региона. Но дело в том, что смог распространяется на расстояние до 400 километров, накрывая близлежащие регионы. Сегодня дымом из Рязанской области накрыто где-то и накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования: обязывать, не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров", – сказал мэр Москвы.
Он отметил, что Москва выделила 8 700 человек, более 2 386 единиц техники, включая 28 бульдозеров и шесть вертолетов, для тушения пожаров в Рязанской области.
"Сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожара", – уточнил Собянин.
Накануне в МЧС РФ сообщили, что площадь активного горения в Рязанской области составляет 183 гектара. При этом тушение пожаров осложняет жарка погода. Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС.
Дымка от рязанских пожаров начала рассеиваться в Москве
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