Синоптик предупредил о возможном возвращении запаха гари в столицу в ближайшие выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Благодаря ветру южного направления в четверг и пятницу, 25 и 26 августа, в городе исчезнет запах гари, однако он может вернуться в выходные, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В ближайшие два дня, то есть в четверг и пятницу, ветер будет в этой части нашей страны тоже южный, так что вероятность того, что в эти два дня дым от пожаров придет в столицу, невелика", – сообщил он РИА Новости.

По словам метеоролога, ситуация вновь ухудшится в выходные, 27 и 28 августа, когда ветер усилится и изменит направление на восточное и юго-восточное. Леус отметил, что, если лесные пожары к этому времени не будут потушены, существует вероятность возвращения смога и запаха гари в столичный регион.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в воздухе в столице не фиксируется превышение вредных веществ после жалоб жителей на смог и запах гари.

В ведомстве отметили, что специалистами было отобрано 2 248 проб воздуха, бригады совершили 208 выездов.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

