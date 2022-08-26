Часть турникетов на станции метро "Комсомольская" закрыли на ремонт

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Часть турникетов входной группы на станции метро "Комсомольская" временно недоступна для пассажиров из-за проведения планового ремонта в центральной зоне вестибюля со стороны Ярославского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, указанные ограничения могут привести к увеличению времени прохода на станцию в час пик. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

"Просим пассажиров по возможности пользоваться более свободными входами (входы 7–8) или смещать время поездки с часа пик. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

С 4 июня в Москве закрыли входы на станцию метро "Комсомольская" с Ярославского вокзала. Ограничения связаны с обновлением вестибюля. Чтобы закончить все работы вовремя, необходимо на время закрывать часть вестибюля, которая присоединена к переходу на Ярославский вокзал, отметили в Дептрансе.