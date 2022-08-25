Расписание поездов на МЦД-2 изменится 28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График поездов на МЦД-2 изменится в воскресенье, 28 августа. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"С 22:40 28 августа по 05:40 29 августа на МЦД-2 изменится расписание поездов", – говорится в сообщении.

В столичном Дептрансе предупредили, что на Курском направлении:



часть поездов будет отменена, у части изменится расписание и остановки;

некоторые поезда проследуют от/до станции Люблино и Царицыно;

последний поезд из Москвы отправится в 00:16.

При этом после 23:00 на всем участке второго Московского центрального диаметра интервалы движения составов будут увеличены.

"Изменения необходимы для смены стрелочного перевода на станции Москва-Товарная. Работы пройдут ночью – во время наименьшего пассажиропотока", – отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 13 августа по 3 сентября. Движение некоторых поездов отменят, у части изменится график.

Так, некоторые поезда проследуют от и до станций Химки, Сходня и Малино, сообщили в ведомстве. В Дептрансе также уточнили, что интервалы движения поездов увеличатся, в том числе в пиковые часы.