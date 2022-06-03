Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Входы на станцию метро "Комсомольская" с Ярославского вокзала закроют с 4 июня, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"С 4 июня до осени пройти от Ярославского вокзала к метро можно будет по улице. <...> Понимаем, что пассажирам Ярославского вокзала теперь придется тратить на несколько минут больше времени для прохода в метро, но эти ограничения нужны, чтобы закончить работы вовремя", – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с обновлением вестибюля. В Дептрансе уточнили, что специалистов ждет достаточно большой объем работ и, чтобы закончить все вовремя, необходимо на время закрывать часть вестибюля, которая присоединена к переходу на Ярославский вокзал.

В ходе работ уже был проведен ремонт подземных переходов к трем вокзалам, оборудована навигация и стойка "Живое общение". До конца года планируется обновить все турникеты. Ожидается, что на каждом можно будет оплатить проезд картой банка в два раза быстрее.



Также с 4 июня будут поочередно закрывать вестибюли ряда станций Филевской линии метро. Уточняется, что на станции "Филевский парк" 4–13 июня будет недоступен для пассажиров восточный вестибюль, а 18–27 июня – западный. Восточный закроют на станции "Багратионовская" с 4 по 11 июня, а западный – с 18 по 25 июня.

