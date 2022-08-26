Движение ограничат на ряде улиц ЦАО, ЮАО и ЮВАО с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Схема движения автотранспорта временно изменится на ряде улиц в центре, на юге и юго-востоке Москвы с 1 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
С 22:00 1 сентября до 03:30 2 сентября перекроют участок Большого Спасоглинищевского переулка от дома 4 до дома 12. В это время там будут проходить киносъемки.
Также с 1 сентября по 25 декабря будет ограничено движение на некоторых участках Шепелюгинской улицы в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. В частности, с 1 по 21 сентября будет круглосуточно ограничено движение на участке Шепелюгинской улицы в районе дома 10, корпуса 1, с 21 сентября по 2 ноября круглосуточно будет ограничено движение на пересечении Шепелюгинской улицы с Шепелюгинским переулком в районе дома 10, корпуса 2, со 2 ноября до 16 декабря – на участке Шепелюгинской улицы в районе дома 7/14, с 16 по 25 декабря – на участке местного проезда в районе дома 7/14 по Шепелюгинской улице.
Кроме того, с 1 сентября по 25 декабря ограничат движение на участке проспекта Андропова от дома 58Б до дома 58А, а также на участке улицы Маршала Шестопалова от проспекта Андропова до дома 29Б, строения 9 по Каширскому шоссе.
Ранее сообщалось, что на ряде улиц в Северном, Юго-Западном и Новомосковском округах столицы изменится схема движения транспорта в связи с проведением инженерных работ. Так, с 26 августа по 30 сентября в Головинском районе на севере Москвы будет ограничено движение на участке Кронштадтского бульвара от дома 11 до дома 7б.
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