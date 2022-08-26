За сутки в Москве выявили 7 602 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За сутки в Москве заявили 7 602 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в столице от коронавируса скончался 31 человек, 397 человек госпитализировали. Выздоровели за сутки 8 292 пациента.

В России за последние сутки выявили 46 452 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране подтверждено 19 311 973 случая заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 435 096 человек.

Ранее академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года.