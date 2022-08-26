В России за сутки выявили 46 452 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 46 452 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтверждены 19 311 973 случая заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 435 096 человек.

За 24 часа госпитализировали 3 912 человек с COVID-19. Выздоровели 33 709 пациентов. За сутки скончался 81 пациент с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов допустил введение дополнительных COVID-мер в школах российских регионов из-за роста заболеваемости.

По его словам, если к 1 сентября сохранятся текущие темпы распространения инфекции, то региональным властям придется временно перевести школьников на дистанционный формат обучения.