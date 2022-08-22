Группировку для тушения пожаров под Рязанью увеличили почти до 9 тыс человек – Собянин

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До 9 тысяч человек увеличена группировка, задействованная в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который в настоящий момент находится в регионе вместе с замглавы МЧС Ильей Денисовым.

"По просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тысяч человек", – сказал градоначальник.

По его словам, несмотря на все предпринимаемые властями меры, пожары продолжают разгораться, наблюдаются верховые пожары, к очагам возгорания трудно подобраться. Чтобы локализовать их и затем ликвидировать, на место также были направлены 200 единиц спецтехники, в том числе вертолеты.

Также Собянин добавил, что смог в Москве будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров под Рязанью. В настоящее время, считает он, в приоритете – спасение местных деревень от подступающего огня.

"Очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни. <...> Сегодня облетали на вертолете, огонь буквально в 1–2 километрах. При верховом пожаре это буквально считанные минуты <...> до домов", – подытожил мэр.

Первый лесной пожар был зафиксирован в Рязанской области 7 августа. По состоянию на 20 августа в регионе насчитывалось пять природных пожаров общей площадью почти 6,8 тысячи гектаров. В областном МЧС ситуацию характеризуют как нестабильную – она может осложниться в любой момент из-за смены погоды. Для помощи в ликвидации возгораний спасателей и технику в Рязанскую область направила Москва.

Пожары принесли смог в российскую столицу. При этом вечером 21 августа содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами того же дня: в городе остается юго-восточное направление переноса воздушных масс. Синоптики считают, что смог сохранится в городе до конца текущей рабочей недели.

