14 тыс медиков проверили свои навыки в Кадровом центре столичного Депздрава

Больше врачей стали проверять свои навыки в Кадровом центре столичного Департамента здравоохранения. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С мая 2021 года – тогда центр и заработал – профессиональную оценку прошли более 14 тысяч медиков.

Проверка состоит из трех частей – компьютерного тестирования, демонстрации практических навыков и решения задач, основанных на реальных клинических случаях. Когда экзамен пройден, врачи могут получить свидетельство об аккредитации, подтверждении или повышении квалификации.

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