Водитель внедорожника перекрыл движение для трамваев в Москве

Около платформы "Калитники" в Москве встали трамваи. Об этом сообщили очевидцы. Водитель внедорожника бросил машину на путях и пошел по своим делам.

В Дептрансе заявили, что задержались трамваи трех маршрутов. А недавно движение восстановили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.