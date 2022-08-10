Фигурант дела о гибели рабочих в московском коллекторе отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Кузьминский районный суд Москвы избрал в отношении директора подрядной организации, которого обвинили в нарушении правил безопасности после гибели трех рабочих в коллекторе, меру пресечения в виде домашнего ареста.

сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ЧП произошло 7 августа в районе Люблино. 12 рабочих проводили работы по очистке канализационного коллектора на улице Краснодарской. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков в канализационном коллекторе произошло резкое повышение уровня воды и некоторых рабочих унесло потоками.

Четверо сотрудников частной организации ООО "АкваТрейд" после инцидента поднялись на поверхность самостоятельно, еще пятерых достали спасатели. При этом трое не смогли выбраться на поверхность, позже нашли их тела.

