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08 октября, 17:21

В мире

В Китае начальница подарила сотрудникам BMW, чтобы те не мерзли по дороге на работу

Фото: scmp.com

Владелица ресторана из китайского города Цзяоцзо, провинция Хэнань, вручила сотрудникам по новому автомобилю BMW, чтобы им не приходилось добираться на работу на электроскутерах в непогоду. Об этом сообщает газета Pengpai.

По данным издания, в конце сентября Ма Яньли заметила, что персонал ежедневно ездит на работу на электроскутерах и тяжело переносит поездки в плохую погоду. Тогда предпринимательница решила поощрить отличившихся работников, полностью оплатив для них новые машины.

"Во время совещания начальница неожиданно отвезла их прямо в автосалон BMW, машины были полностью оплачены заранее", – говорится в сообщении.

Ма Яньли подчеркнула, что развитие ресторана невозможно без вклада всех сотрудников. Газета South China Morning Post уточняет, что авто получили двое лучших сотрудников. Стоимость каждого автомобиля составила 45 тысяч долларов.

Ранее блогер Виктория Боня купила автомобиль незнакомой девушке из Африки. Поводом для подарка стал ролик в блоге Алум Лумы, Боне понравились ее юмор, искренность и энергия. Кроме того, телеведущую зацепил ответ девушки на вопрос о машинах, после которого ей захотелось подарить автомобиль.

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