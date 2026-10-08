В Китае начальница подарила сотрудникам BMW, чтобы те не мерзли по дороге на работу

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Владелица ресторана из китайского города Цзяоцзо, провинция Хэнань, вручила сотрудникам по новому автомобилю BMW, чтобы им не приходилось добираться на работу на электроскутерах в непогоду. Об этом сообщает газета Pengpai.

По данным издания, в конце сентября Ма Яньли заметила, что персонал ежедневно ездит на работу на электроскутерах и тяжело переносит поездки в плохую погоду. Тогда предпринимательница решила поощрить отличившихся работников, полностью оплатив для них новые машины.

"Во время совещания начальница неожиданно отвезла их прямо в автосалон BMW, машины были полностью оплачены заранее", – говорится в сообщении.

Ма Яньли подчеркнула, что развитие ресторана невозможно без вклада всех сотрудников. Газета South China Morning Post уточняет, что авто получили двое лучших сотрудников. Стоимость каждого автомобиля составила 45 тысяч долларов.

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