Психотерапевт Никитина: прием антидепрессантов выключает либидо

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Антидепрессанты могут вызвать прибавку в весе и снизить либидо. Об этом Москве 24 рассказала психотерапевт Лариса Никитина.

Ранее Агентство "Москва" сообщило, что продажи антидепрессантов в столице в 2026 году выросли почти на 10%.

Эксперт отметила, что подобные препараты можно принимать только по назначению врача, потому что под общим названием "антидепрессанты" существуют лекарственные средства с совершенно разными особенностями и побочными действиями. Соответственно, подбирать их важно индивидуально.





Лариса Никитина психотерапевт Например, есть очень хорошие антидепрессанты, однако они способны задерживать воду. Если их начнет принимать женщина, которая всю жизнь отчаянно борется с лишним весом, то вскоре может обнаружить, что вдруг прибавила 5 килограммов. В итоге легче ей точно не станет, скорее она впадет в еще большую депрессию.

К тому же любые лекарственные препараты негативно воздействуют на печень. Поэтому не нужно нагружать орган, если можно обойтись более щадящими методами в виде, например, психотерапии, которая справляется со многими состояниями, подчеркнула Никитина.

"Кроме того, люди часто делают ошибку, которая ведет к бесконтрольному употреблению антидепрессантов. Они не учитывают, что такие препараты назначают на очень долгий срок, минимум на полгода. Некоторые, не думая об этом, пьют препараты 2–3 недели, понимают, что это не очень помогло, и бросают, однако в результате получается эффект отката, и становится только хуже. После этого выбирается другое лекарство, все повторяется. И так до бесконечности", – отметила врач.

Также многие не учитывают, что, кроме способности давать нагрузку на печень, антидепрессанты в 99% случаев выключают либидо. Человеку хорошо, спокойно, тревоги нет, но при этом не хочется абсолютно ничего.





Лариса Никитина психотерапевт Если человек не работает со своим внутренним миром, не разбирается в причинах выгорания, пессимизма и не учится радоваться каждому дню, после терапии антидепрессантами ему может стать только хуже. Поддержки в виде таблеток уже не будет, а ощущения, что жизнь не удалась, работа нелюбимая, мир ужасный, никуда не денутся.

Кроме того, иногда упадок сил и плохое настроение связаны не с депрессией, а с дефицитными состояниями: например, нехваткой витамина В12 и D. В этом случае нельзя пытаться лечить это антидепрессантами, так как нужна компенсаторная терапия, после чего состояние улучшится, подчеркнула Никитина.

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