08 октября, 17:23Экономика
Кот Ларри поинтересовался, добавят ли его на новые британские банкноты
Фото: ТАСС/Zuma
Официальный главный мышелов резиденции правительства Великобритании кот Ларри поинтересовался, включат ли его изображение в дизайн новых банкнот фунтов стерлингов. Об этом говорится в публикации в аккаунте кота в соцсети X.
Так он отреагировал на сообщение о решении Банка Англии обновить дизайн банкнот и заменить исторических личностей на четырех представителей фауны, в том числе на ежа.
"Полагаю, что остальные трое – это я?" – написал Ларри.
Ранее сообщалось, что больше всего голосов за новые символы банкнот получили шмель, сипуха, еж и рыжая лисица. Однако Банк Англии решил заменить лису на атлантического тупика, чтобы на одной из новых купюр был изображен представитель морской фауны.
В настоящее время на британских банкнотах размещены изображения бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тернера и математика Алана Тьюринга. Замена портретов исторических фигур вызвала резкую критику со стороны консервативной части британского общества.