KSL: 61-летняя канадка установила мировой рекорд по планке

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Жительница Канады Донна Жан Уайлд в возрасте 61 года установила новый мировой рекорд по продолжительности выполнения горизонтальной планки. Об этом сообщает телеканал KSL.

Она продержалась в этом положении 5 часов, превысив собственный предыдущий результат. Прежний показатель Уайлд составлял 4 часа 30 минут.

Новое достижение спортсменка установила на Всемирных играх пожилых в городе Сент-Джордж в штате Юта. В соревнованиях участвуют атлеты старше 50 лет.

Ранее 97-летняя жительница британского Челтнема Бетти Бромадж вышла на крыло летящего биплана и обновила собственный рекорд Гиннесса, установленный ею же в 2022 году. Таким образом она стала самой пожилой женщиной в мире, совершившей подобный трюк.