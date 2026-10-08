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08 октября, 17:28

Происшествия

Пятерых человек обвинили в похищении и вымогательстве во Владимирской области

Фото: MAX/"Следком Владимирской области"

Пятеро человек похитили жителя Владимира и заставили подписать договор купли-продажи квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.

В зависимости от роли злоумышленникам предъявлено обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, из корыстных побуждений, а также в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере.

По информации следователей, среди соучастников оказался должник мужчины по судебному спору. Фигуранты заранее приняли решение завладеть его имуществом и денежными средствами, после чего подошли к потерпевшему во дворе на улице Куйбышева, где, угрожая, выдвинули свои требования.

Получив отказ, фигуранты затолкали мужчину в машину и привезли в отдаленное место возле села Хотенского Суздальского района. Из-за угроз и давления потерпевшему пришлось подписать договор купли-продажи и расписки на сумму более 70 миллионов рублей.

Сожительница похищенного оказалась свидетелем произошедшего и быстро обратилась в полицию. Троих преступников оперативно задержали, они находятся под стражей. Еще два человека успели скрыться, их объявили в розыск.

Ранее двое иностранных граждан похитили соотечественника на юго-востоке Москвы. Они поместили его в багажник автомобиля и скрылись, однако мужчин быстро задержали. Установлены еще трое соучастников преступления.

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